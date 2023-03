Ansichtssache Freie Fahrt für Denunzianten ?

Natürlich bedeutet dies nicht „Freie Fahrt für Verkehrsrowdys“. Wer etwa auf Feuerwehrzufahrten oder Behindertenparkplätzen parkt, gehört sanktioniert. Aber im Umkehrschluss darf es auch nicht heißen: „Freie Fahrt für Denunzianten“. Dass Anschwärzen von wohlgemerkt kleinen Vergehen das soziale Klima vergiftet, hat sich schließlich in der Corona-Zeit gezeigt. In Solingen und anderswo hatten Social-Media-Helden mehr als einmal Schaum vor dem ausnahmensweise maskenfreien Mund, wenn sie sich zum Beispiel über Leute mit schiefsitzender Maske aufregten. Dabei reichen schon wenige, um eine Atmosphäre des Misstrauens zu schaffen. So auch bei „Wegeheld“: Die 80 Meldungen über Falschparker im vergangenen Quartal stammten von gerade sieben Nutzern.