Stühlerücken bei der FDP Freie Demokraten mit neuen Köpfen im Solinger Stadtrat

Die Schwerpunkte der Fraktionsarbeit sollen in den verbleibenden rund 18 Monaten bis zur nächsten Kommunalwahl im September 2025 vor allem auf den Themen Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung liegen. Nina Brattig: „In allen drei Bereichen ist die Stadt schlecht aufgestellt. Es fehlt an Schulraum, an Gewerbeflächen, einer aktiven Wirtschaftsförderung. Und bei der Digitalisierung müssen wir deutlich schneller werden. Zudem müssen wir die Finanzen der Stadt in den Griff bekommen.“