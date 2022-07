Freie Ausbildungsplätze in Wermelskirchen : Rasspe will echte Perspektiven bieten

Im Industriegebiet bei Rasspe Systemtechnik werden Knoter für die Landwirtschaft in der ganzen Welt hergestellt: Personalreferentin Karina Schmidt wirbt für freie Ausbildungsplätze. Foto: Theresa Demski

Serie Wermelskirchen Der Landmaschinenhersteller im Industriegebiet hat noch drei freie Ausbildungsplätze. Das sei eine völlig neue Situation, sagt Personalleiter Frank Knieps. Jetzt bewerbe sich plötzlich auch das Unternehmen bei den Jugendlichen.

Von Theresa Demski

Wenn Frank Knieps eine Bewerbung auf den Tisch bekommt, dann nimmt er sich Zeit. Hauptschulabschluss, mäßige Note. Aber: ehrenamtlicher Einsatz für die Schülervertretung. „Da gucke ich direkt ein zweites Mal hin“, sagt Knieps, „das habe ich immer schon so gehalten.“

Anstatt nur auf die Zahlen und den Schulabschluss zu blicken, will der Personalleiter des Landmaschinenherstellers Rasspe Systemtechnik, der zur Schumacher Gruppe gehört, es genau wissen. Wer versteckt sich hinter den Bewerbungsunterlagen ? Was bringt er mit ? Und was ist ihm wichtig ? „Wenn sich ein junger Mensch ehrenamtlich engagiert, wenn er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, Anstand und einen guten Ton mitbringt, wenn er verlässlich ist, dann wollen wir ihn auf jeden Fall kennenlernen“, sagt Knieps.

Info Bewerbungen sind nach wie vor willkommen Ausbildung Drei freie Ausbildungsplätze im gewerblich-technischen Bereich gibt es bei der Firma Rasspe für das kommende Ausbildungsjahr. Bewerbungen seien noch sehr willkommen, sagt Knieps. Kontakt Unterlagen können per Post oder online geschickt werden: Rasspe Systemtechnik GmbH, ­Personalleitung Frank Knieps, ­Albert-Einstein-Str. 15, 42929 Wermelskirchen, f.knieps@­groupschumacher.com. Online Weitere Informationen für interessierte Jugendliche gibt es online: www. groupschumacher.com.

„Oldschool-Faktoren“ nennt der Personalleiter diese Punkte in den Bewerbungsunterlagen: Viele unentschuldigte Fehlzeiten während der Schulzeit seien für ihn ein Argument, um einen Bewerber abzulehnen. Nicht die Noten im Zeugnis. Es gibt eine einwöchige Probearbeitszeit, um sich während des Bewerbungsverfahrens wirklich kennenlernen zu können.

Personalleiter Frank Knieps Foto: Group Schumacher

Allerdings sind ihm in diesem Jahr deutlich weniger Bewerbungen auf den Tisch geflattert als sonst. „Bisher waren wir sehr verwöhnt“, sagt Frank Knieps, „sowohl was die Masse als auch was die Qualität der Bewerbungen anging.“ Sechs Ausbildungsplätze schreibt das Unternehmen jedes Jahr aus – für die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogistik und zur Fachkraft Metalltechnik in den Bereichen Montage und Zerspanung.

Für gewöhnlich bekam das Unternehmen diese Plätze bestens besetzt. In diesem Jahr sind noch drei Ausbildungsplätze für Metalltechniker frei. „Wir wissen nicht, warum es dieses Jahr deutlich weniger Bewerbungen gab“, sagt auch Personalreferentin Karina Schmidt, „aber wir wissen, dass es anderen Unternehmen auch so geht.“ Und leider habe auch die Qualität der Bewerbungen mehr und mehr nachgelassen: Statt echter Motivation treffe man im Bewerbungsgespräch dann auf eine „Null-Bock-Mentalität“. Begeisterte junge Menschen zu finden, werde schwieriger.

Also bewirbt sich der Landmaschinenhersteller nun auch bei den Jugendlichen. „Wir verschenken keine Handys oder Tablets“, sagt Frank Knieps, „wir bieten stattdessen echte Zukunfts-Perspektiven.“ Während der Ausbildung gebe es für entsprechende Kandidaten die Möglichkeit, aufzusatteln – und in insgesamt dreieinhalb Jahren auch Industrie-, Zerspanungs- oder Werkzeugmechaniker zu werden. „Und die Aufstiegschancen bei uns im Unternehmen sind sehr gut“, sagt Knieps und erinnert an sieben Standorte der Unternehmensgruppe in der ganzen Welt. „Für Auszubildende gibt es enorme Entwicklungsmöglichkeiten.“ Das hat auch damit zu tun, dass Rasspe vor allem für den eigenen Bedarf ausbildet: Der Personalplan stelle für die nächsten sieben Jahre den Mitarbeiterbedarf fest. „Wir bilden also so viele junge Leute aus, die wir auch anschließend beschäftigen können“, erklärt Knieps.

Somit gilt es, die Auszubildenden früh an das Unternehmen zu binden – und für Team und Produkte zu begeistern. „Bei uns laufen Azubis nicht einfach mit“, sagt Knieps. „Ausbildung ist unsere Kernkompetenz, da sind wir bereit, richtig zu investieren.“ Die Azubis für die gewerblich-technischen Berufe verbringen das erste halbe Jahr in der Lehrwerkstatt der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Solingen, mit der es eine Kooperation gibt. „Dort geht es vor allem um handwerkliche Grundkenntnisse“, sagt Knieps.

Parallel läuft die Berufsschule. Einmal im Monat sind die jungen Leute aber im Betrieb in Wermelskirchen unterwegs – um in Kontakt zu bleiben. „Und weil wir wissen, dass die Auszubildenden auch noch bei ihrer Reifeentwicklung Begleitung gebrauchen können“, sagt der Personalleiter, „bei uns sind sie gut aufgehoben.“