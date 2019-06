Badesaison : Freibad Ittertal verlängert seine Öffnungszeiten

Wald Das Team in dem idyllisch gelegenen Freibad bekommt Verstärkung. Dadurch können Badegäste fortan länger Abkühlung genießen.

Der Grund für die längere Öffnung: Nach Wochen und Monaten des Suchens ist es den Verantwortlichen jetzt gelungen, für das Team des Freibades Verstärkung zu engagieren. Ab dem 1. Juli wird ein zusätzlicher Fachangestellter für Bäderbetriebe in dem kleinen Bad im Norden von Wald arbeiten. „Der Kollege fängt in Vollzeit an und wird zurzeit eingearbeitet“, sagte Thomas Czeckay, der beim Förderverein Ittertal unter anderem für den Betrieb der Freizeitanlagen verantwortlich ist.

Eine gute Nachricht, die auch positive Auswirkungen auf die Badegäste im Ittertal hat. So wird das idyllisch gelegene Schwimmbad bereits in der nächsten Woche täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet haben. Und der bislang aufgrund der Personalsituation geschlossene Dienstag dürfte, so Thomas Czeckay am Freitag, fortan ebenfalls „hoffentlich der Vergangenheit angehören.