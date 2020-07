Abschied vom Schichtbetrieb : Freibad Ittertal durchgehend geöffnet

Wald Das Freibad Ittertal verabschiedet sich ab Freitag vom Schichtbetrieb und hat das Schwimmbad nun wieder durchgehend von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Seit der Öffnung des Freibades am 11. Juni galt Schichtbetrieb im Freibad Ittertal. Eine Schicht ging von 10 bis 14 Uhr, danach wurde das Bad eine Stunde gereinigt und die zweite Besuchermöglichkeit ging von 15 bis 19 Uhr. Anders als im städtischen Heidebad in der Ohligser Heide oder im Hallenbad Vogelsang an der Focher Straße können Badegäste im Freibad Ittertal an der Kasse eine Eintrittskarte erwerben – sofern das Kontingent von 650 Schwimmerinnen und Schwimmer dies zulässt. Wegen des Wetters gestaltete sich die Besucherresonanz im Ittertal bisher bescheiden: Bei Halbzeit der Schulferien wurden lediglich 4400 Besucher gezählt.