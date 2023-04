Bundesweite Razzia Ermittlungen wegen Schleusern auch in Solingen

Mehr als 200 Bundespolizisten und mehrere Staatsanwälte seien am Donnerstag an den Durchsuchungen in insgesamt 91 Objekten beteiligt gewesen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Bundespolizei am Donnerstag mit. Unterlagen, Datenträger und Computer seien sichergestellt worden und würden nun ausgewertet.