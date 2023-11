Fotos aus Solingen In Burg ist St. Martin eine St. Martina

Mehrere hundert Teilnehmer zählte der Martinszug für Burg und Höhrath am Freitag, 10. November. Mit Einbruch der Dunkelheit setzte sich der Zug in Richtung alter Sportplatz in Bewegung. Mit dabei waren Laternen in Form von Füchsen, Käfern, Quallen und sogar leuchtende Kunstwerke im Keith Haring-Stil.