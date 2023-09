Fotoausstellung in Solingen Das Ruhrgebiet wie es wirklich war

Dutzende Bergleute tummeln sich im großen Waschraum, um bei laufendem Wasser die schmutzigen Spuren ihrer Schicht zu beseitigen. Zwei Fußballmannschaften kämpfen vor der schmucklosen Kulisse eines Hüttenwerks – durch das Tornetz betrachtet – um den Ball. Und ein Jugendlicher im Sonntagsanzug übt sich am Flussufer, unter Beobachtung eines jüngeren Begleiters, am Anzünden einer Zigarette. Motive wie diese fing Walter Vogel in den 1960er Jahren auf seinen Streifzügen durch das Ruhrgebiet ein. Ungeschminkt und echt wirken seine Schwarz-weiß-Fotografien, versprühen zuweilen einen herben Charme – und bilden oft unwiederholbare Augenblicke und überraschende Gegensätze ab: So wie zum Beispiel die Kühe, die an der Ruhr entlang traben, während im Hintergrund die Schlote rauchen. „Ich hatte mein Stativ aufgebaut und überlegt, was ich machen kann, und dann liefen die wie auf Kommando los – es war dann ein Schuss“, erinnert sich der heute 90-Jährige an die Szene. „Das Ruhrgebiet war für mich wie eine Spielwiese – so organisch gewachsen wie ein Urwald“, schwärmt er.