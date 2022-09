Feuerwehr-Einsatz in Solingen : Schwelbrand in Mehrfamilienhaus

Solingen Die Solinger Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Forststraße ausrücken. Aus einer Revisionsöffnung drang Rauch.

Wie der Einsatzleiter mitteilt, hatten Bewohner leichten Brandgeruch bemerkt und gegen 22.25 Uhr die Feuerwehr gerufen. Von außen wurde zunächst nichts festgestellt, schließlich ein Schwelbrand in einem Versorgungsschacht im Dachgeschoss entdeckt.

Da der Brand nur über eine kleine Revisionsklappe zu erreichen war, mussten zwei Wände und ein Teil des Bodens aufgerissen werden, um den Brand löschen zu können. Dazu reichte ein Kleinlöschgerät aus.

Durch den Brand sind Teile der Elektrik beschädigt worden. Der Bereitschaftsdienst Strom der Netze Solingen musste deswegen zwei Wohnungen stromlos schalten. Die Bewohner der beiden betroffenen Wohnungen sind anderweitig untergekommen, alle anderen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurück. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Löscheinheit 1 Ohligs unterstützt. Während des Einsatzes war die Forststraße teilweise gesperrt.

