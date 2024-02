AOK vergibt Förderpreis Ausgezeichnet – „Wir in der Hasseldelle“

Der Nachbarschaftsverein „Wir in Hasseldelle“ freut sich über den AOK-Förderpreis „Gesunde Nachbarschaften“ und die damit verbundenen 1000 Euro Preisgeld. Mit ihrem Projekt „Gesundheitswandern“ begeisterten die Aktiven aus Solingen-Hasseldelle die Förderpreis-Jury. Ihr regelmäßiges Angebot nach dem Motto „Schnecken sehen mehr vom Weg" richtet sich vor allem an ältere Anwohnende. In Begleitung jüngerer NachbarInnen wandern sie ins Grüne und erkunden ihre Heimat neu.