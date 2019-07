Boxen und Beschallungsanlagen aus Solingen : Es föönt – seit bald 50 Jahren

Die bei „Föön“ von Kalla Kuntze produzierten Beschallungsanlagen finden sich unter anderem im Phantasialand, in diversen Universitäten oder Musseen wieder. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Karl-Heinz Kuntze baut in seinem Unternehmen an der Gasstraße in Höhscheid Boxen sowie Beschallungsanlagen und setzt sich als Ein-Mann-Unternehmen gegen namhafte Mitbewerber durch.

Mitte seiner 20er Jahre stand Karl-Heinz Kuntze vor der Kernfrage: „Was willst du mit deiner Restlaufzeit machen?“ Das Studium der Architektur bereitete dem Keyboarder der Band „Promotion“ keine Freude mehr, war ihm zu sehr auf Kommerz und zu wenig auf Ökologie ausgerichtet. „Ich habe damals schon für die Band Lautsprecher gebaut und erkannt: Von der Idee her ist das gar nicht so weit weg von Architektur“. Also sattelte er nach einer anderthalbjährigen Auszeit um und gründete Föön Audiotecture.

„Die Wahl war goldrichtig“, blickt der heute 73-Jährige zurück, der gerade vom Antaris-Festival in Brandenburg zurückkehrte. Seit vielen Jahren stattet Kuntze das Festival mit Subbässen aus. „Bei der 25. Auflage dieses Jahr war es besonders interessant, weil wir einen kompletten Dancefloor mit 30 Metern Durchmesser hatten“ – der mit vier Türmen zu je vier Bass- und vier Mittelhochtonhörnern beschallt wurde. Kuntze: „Das war wie Fasching mit Elektrobeats“.

Info Firmensitz in alter Schmiedehalle Unternehmen Karl-Heinz Kuntze hat Föön Audiotecture im Jahr 1972 gegründet. Die ersten 18 Jahre arbeitete er in Räumen der Brauerei Beckmann an der Schützenstraße. Danach erwarb er eine kleinere Halle der früheren Gesenkschmiede August Küpper an der Gasstraße, die er in drei Jahren zum Studio und zum Wohnsitz umbaute.

Programm Die Palette reicht von Bassboxen und -hörnern über horngeladene Topteile und Monitore bis zu Fullrange-Systemen, Line Arrays und Schallzeilen.

Wobei Vermietungen nur einen kleinen Teil des Geschäfts ausmachen – ob auf der Waldbühne in Berlin, beim Hafenfest in Hamburg oder bei den Protestaktionen im Hambacher Forst (Slogan: „RWE wegbassen“). „Ich habe von Anfang an großen Wert darauf gelegt, kleine Verleiher genauso zu bedienen wie große Abnehmer. Die meisten Kunden von mir sind Eventausstatter“, erläutert der gebürtige Solinger. „Außerdem gibt es viele Festinstallationen.“ Beschallungsanlagen von Föön finden sich beispielsweise in diversen Universitäten, in Stadthallen, Museen, Firmengebäuden und auch im Phantasialand („Silverado Theatre“). Im vergangenen Jahr kamen noch zwei Kirchen in Dortmund auf die Referenzliste.

Dabei setzt sich das Ein-Mann-Unternehmen aus der Klingenstadt dank seiner Innovationen immer wieder gegen namhafte Mitbewerber durch. Kuntze: „Mir war wichtig, dass die Firma so klein wie möglich bleibt. Für mich stand schon in den 70er Jahren fest: Die Zukunft liegt bei den ganz Kleinen und den ganz Großen.“ Wobei der Keyboarder in den 80er und 90er Jahren erkennen musste, dass auch Trommeln zum Handwerk gehört. Den großen Marketing-Abteilungen von Unternehmen etwa aus den USA musste er etwas entgegensetzen – und baute für das Mayday-Festival die mit 140 Dezibel „lauteste Großbeschallungsanlage“.

Kuntze: „So etwas hatte es bei der Mayday bis dahin noch nicht gegeben. Die Leute gingen einfach nicht nach Hause. Mir war wichtig zu zeigen: Hier bin ich. Und dass man nach einer derartigen Anlage auch alles andere hinkriegt.“ Wer im Föön-Programm stöbert, findet immer wieder etwas Neues – wie das Horn „Wellenbrecher“ oder den „Headphööne“, einen XXL-Monitor (Kontroll-Lautsprecher) für DJs. Der „größte Kopfhörer der Welt“ wird beispielsweise in Clubs eingesetzt.

Nur einmal hat der Firmenchef sich ein Lautprechersystem (Line Array) patentieren lassen. „Ich hatte das Patent gerade, da habe ich schon die erste Kopie aus Japan auf einer Messe gefunden“, erinnert sich Kuntze. „Patente sind für ein kleines Unternehmen extrem aufwendig.“

Heute entwickelt und konstruiert er die Boxen, ohne sie schützen zu lassen. „Die Formen baue ich selber. Die Kunststoffteile kommen aus Wuppertal, die Metallkonstruktionen aus Mettingen.“ Föön Audiotecture wirbt mit „Handmade“ und hat damit viele Freunde gefunden. Kuntze: „Ich stehe in unglaublich gutem Kontakt zu meinen Kunden, die immer wieder auf mich zukommen.“ Zwar schaltet er auch kleinere Anzeigen in zwei Fachzeitschriften. „Alles andere ist aber Mund-zu-Mund-Propaganda.“

Die hat allerdings in Solingen selbst noch nicht gewirkt. Zwar waren die blauen Boxen schon beim einen oder anderen Fest zu sehen. „Aber sonst werde ich nicht gefragt“, bedauert der Beschallungs-Experte. Ansonsten ist er mit dem, was er aus seiner „Restlaufzeit“ gemacht hat, aber äußerst zufrieden: „Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Gefühle zu wecken, das ist der Job. Bei Musik geht es ausschließlich um Gefühle.“