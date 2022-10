Focher Straße in Solingen : Zeugensuche nach Angriff mit Glasflasche

Solingen Drei Jugendliche sind am Samstagabend bei einer Schlägerei in Solingen verletzt worden. Einer der 17-Jährigen bekam eine Bierflasche an den Kopf.

Drei Jugendliche sind am Samstagabend bei einer Schlägerei in Solingen verletzt worden. Einer der 17-Jährigen bekam eine Bierflasche an den Kopf. Nach Angaben der Polizei standen die drei 17-Jährigen am Samstag gegen 22.45 Uhr vor einer Bäckerei an der Focher Straße. Sie wurden von zwei Männern aus einer siebenköpfigen Gruppe angesprochen, die zuvor die dortige Tankstelle verlassen hatte. Nach einem verbalen Streit schlugen die beiden unbekannten Täter auf einen der Jugendlichen ein. Als die beiden anderen 17-Jährigen versuchten, die Situation zu schlichten, warf einer der Täter einem der Opfer eine Bierflasche an den Kopf. Dann flüchtete die siebenköpfige Gruppe zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.