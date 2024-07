Jahrtausend-Hochwasser jährt sich zu dritten Mal Flutkatastrophe hat tiefe Spuren in Solingen hinterlassen

Erst vor ein paar Tagen war es wieder soweit. Als am Mittwoch ein starkes Gewitter über Solingen zog und auch in Unterburg heftige Regenfälle niedergingen, da fühlte sich Carmen Hillen mit einem Schlag zurückversetzt in jene Stunden, die sie am liebsten für immer hinter sich lassen würde – und doch nicht vergessen kann. Denn am 14. Juli 2021 stand die Betreiberin des Burger Büdchens in Unterburg binnen weniger Minuten vor den Trümmern ihre Existenz. Weswegen es kaum verwundert, dass die Erinnerungen an das Jahrtausend-Hochwasser von 2021 immer wieder hochkommen, sobald dunkle Regenwolken über Burg aufziehen.