Fluthilfe in Solingen Caritas-Präsidentin lobt Burger Zirkuswagen

An jedem Mittwoch bietet das Team um Mitstreiterin Kirsten Sander, die auch als Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeitet, zwischen 16 und 18 Uhr Programm für Kinder ab dem Vorschulalter an. Dort spielen, basteln, malen und töpfern sie oder erkunden vom Parkplatz am Wupperufer aus die Natur. Dazu kommen samstägliche Papa-Kind-Aktionen – demnächst am 16. März und 13. April jeweils zwischen 11 und 13 Uhr.