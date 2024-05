Flüchtlingskinder in Solingen Die Situation ist „sehr herausfordernd“

Noch etwas schwieriger ist die Lage an der Grundschule Klauberg, an der insgesamt Kinder aus schätzungsweise 30 bis 40 Nationen unterrichtet werden und zudem Kinder mit sonderpädagogischem oder anderem Förderbedarf. Auch hier gibt es keine gesonderten Willkommensklassen. „Sie sollen möglichst viel Kontakt haben mit den anderen Kindern, so werden sie am besten integriert“, sagt Schulleiterin Alexandra Neugebauer im Gespräch mit unserer Redaktion. Soweit möglich achtet man darauf, dass der DaZ-Unterricht während des regulären Deutsch-Unterrichts oder anderer Hauptfächer stattfindet. „So können die Kinder während der Fächer, in denen Deutsch nicht so entscheidend ist – wie Sport, Kunst oder Musik – in ihrer Klasse sein.“