Landesregierung in der Pflicht : Zu wenig Flächen für neue Kindergärten

Aus der Luft wird deutlich, dass es beim Bau einer Kita nicht allein mit einem Gebäude getan ist. So ist die Kita Pinocchio III an der Hansastraße in Ohligs und nahe des Galileums von einem großen Spielgarten umgeben. Foto: Peter Meuter

Solingen Grüne und SPD schlagen Alarm. Auch in Solingen wird es immer schwerer, eine Kita zu bauen und zu betreiben. Neben Grundstücken fehlen Geld und Personal. Aus Sicht der beiden Parteien ist die neue Landesregierung in der Pflicht.

Die neue NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller von der CDU ist gerade erst wenige Tage im Amt. Doch auf eine Art politischen Welpenschutz darf die Christdemokratin nicht hoffen. Denn kaum hatte die Ministerin in der vergangenen Woche an ihrem Schreibtisch in Düsseldorf Platz genommen, da sah sich Feller aus dem rund 30 Kilometer entferten Solingen auch schon wieder auf den harten Boden der bildungspolischen Tatsachen im Land zurückversetzt.

So haben Grüne und SPD in der Klingenstadt jetzt in Sachen Kinderbetreuung Alarm geschlagen. Nach Einschätzung der beiden Parteien steht nämlich der weitere Bau von Kindertagesstätten auch in Solingen auf sprichwörtlich tönernen Füßen. Beispielsweise fehle es an Flächen, Trägern sowie qualifiziertem Personal, weswegen es fraglich sei, inwieweit man in Zukunft noch dem gesetzlichen Auftrag entsprechen und genügend Betreuungsplätze vorhalten könne.

Dabei sehen Sozialdemokraten und Grüne vor allem die neue schwarz-grüne Landesregierung in der Pflicht. „Bildung ist auf allen Ebenen unterfinanziert. Davor darf das Land nicht die Augen verschließen“, sagte in dieser Woche zum Beispiel die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Stadtrat, Iris Michelmann. Und auch Iris Preuß-Buchholz, Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat, schlug in diese Kerbe. „Gerade jetzt gehen die Baupreise in die Höhe. Da wird es für viele potenzielle Träger immer schwerer, Kitas zu betreiben“, sagte Preuß-Buchholz am Freitag auf Nachfrage.

So seien neue Kitas schon wegen der zu geringen Kita-Pauschale des Landes kaum mehr zu finanzieren, betonte die Sozialdemokratin, die parallel auf den Personalmangel verwies. Zwar befinde man sich in Solingen noch in einer vergleichsweise guten Position, da am Mildred-Scheel-Berufskolleg Kita-Erzieherinnen und -Erzieher ausgebildet würden. Doch auf die Dauer könne man sich darauf nicht verlassen. Preuß-Buchholz: „Auch bei der Bezahlung der Mitarbeiter muss etwas geschehen.“

Unterdessen wiesen die Grünen auf ein weiteres Problem hin – die schon eingangs erwähnten Grundstücke, die in Solingen für den Bau von Kitas fehlen. „Neben dem Fachkräftemangel, der sich ja bereits bei bestehenden Kitas bemerkbar macht“, werde es jedenfalls immer schwieriger, Flächen zu finden, sagte Grünen-Ratsherr Niklas Geßner in dieser Woche.

Das wiederum liege, so Geßner, zum einen daran, dass die Betreuungsangebote für die Kinder „getreu dem Motto ,Kurze Beine – kurze Wege’“ wohnortnah entstehen sollten. Zum anderen gebe es aber auch „ein klares Ausstattungsprofil vor allem für den Außenbereich von Kitas“. Und da stelle sich schlicht die Frage, „was davon in Zukunft überhaupt noch umsetzbar sein“ werde, hieß es jetzt bei den Grünen. Denn tatsächlich ist die Zahl von infrage kommenden Flächen gerade in der Klingenstadt eher gering, fällt es doch schon wegen der Topografie (Iris Preuß-Buchholz) schwer, für Kitas geeignete Grundstücke zu finden. Wobei nach Ansicht der Grünen selbst im Fall eines vorhandenen Areals längst nicht alle Probleme ausgeräumt sind. Denn schließlich müsse oftmals damit gerechnet werden, dass sich Kita-Projekte durch Beschwerden von Anwohnern verzögerten. Das lässt Grünen-Politiker Geßner zu der Überzeugung kommen, man werde „auch planerisch neue Wege gehen müssen“ – wozu es nicht zuletzt „praxisnahe Landesvorgaben“ brauche.