Fußgängerzone in Solingen-Ohligs Bauarbeiter müssen Sonderschichten einlegen

Die Arbeiten an der Fußgängerzone in Ohligs gehen langsamer voran, als ursprünglich geplant – weswegen die Zahl der eingesetzten Arbeiter inzwischen aufgestockt worden ist und zudem Überstunden eingelegt werden. So sind seit Ende der Herbstferien zusätzliche Kräfte auf der Düsseldorfer Straße im Einsatz, die überdies teilweise auch samstags arbeiten, um die Sanierung des Bereichs zwischen Marktplatz und Bremsheyplatz voranzutreiben.