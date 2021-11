Schlüsselindustrie in Solingen : Am Ende geht es ins „Standesamt“

Geschäftsführer Stefan Trommlitz und der Technische Leiter Achim Ihlefeld (l.) neben dem Teil der Anlage, in dem kleine Container für die Codierung der Schließzylinder befüllt werden – unter anderem mit Stiften. Foto: Fred Lothar Melchior

Merscheid Die Maschinenbauer von Aumat haben den größten Auftrag in der Firmengeschichte fertiggestellt: ein Automat, der Schließzylinder befüllt.

Es ist Schlüsseltechnologie – im wörtlichen Sinne: Die Aumat Maschinenbau GmbH liefert in diesen Tagen eine Anlage aus, die Schließzylinder codiert. Dabei werden automatisch Stifte (in immer neuen Kombinationen), Plättchen und Federn in vorhandene Bohrungen gefüllt und die Öffnungen in den Zylindern danach mit Stopfen verschlossen. „Es ist der größte Auftrag seit der Firmengründung im Jahr 1970“, sagt Geschäftsführer Stefan Trommlitz.

Die erste Anfrage der August Winkhaus GmbH & Co. KG, ein langjähriger Kunde, erreichte die Merscheider 2017. „Die Konstruktion dauerte fast ein Jahr“, erläutert der Technische Leiter Achim Ihlefeld. Die Bauzeit betrug dann zwei Jahre. „Etwas Derartiges gibt es nirgendwo sonst auf dem Markt“, ist der Diplom-Ingenieur stolz. Die AZB (Außenzylinderbefüllung) genannte Anlage erhöhe die Qualität der Produktion, reduziere Ausschuss und erlaube die Just-in-Time-Produktion.

Info Keine Jubiläumsfeier wegen Corona-Auflagen Unternehmen Aumat wurde 1970 gegründet, feierte das 50-jährige Bestehen wegen der Corona-Auflagen aber nicht. Die Firma, die in den 80er Jahren an den Kyllmanweg zog, war von Anfang an für die Schlüsselindustrie tätig, fertigte auch beispielsweise Räummaschinen für Autohersteller. Rund 250 Maschinen produzierten das 15-köpfige Team und zwei externe Mitarbeiter bisher, ab den 90ern auch größere. Film Die Firma Excit3D hat für Aumat (Gründungsmitglied im 3D-Netzwerk) zwei Filme mit 360-Grad-Rundgang produziert, die zeigen, wie „AZB“ funktioniert.

„Der Kunde kann die Schließanlagen innerhalb von 48 Stunden liefern“, unterstreicht Ihlefeld. Der neue Automat sorgt in flottem Tempo dafür, dass auch in sehr großen Bürokomplexen jede Tür ein anderes Schloss erhält, es aber auch Generalschlüssel gibt. Mehrere Zylinder werden pro Minute bestückt. „Die Codierung macht die Einzigartigkeit jedes Schlosses aus“, erklärt Geschäftsführer Trommlitz. Die Aumat-Maschine kombiniert dafür rund 100 Komponenten.

Zwischen 30 und 40 Stifte werden je Zylinder benötigt. In einer der drei AZB-Stationen werden sie zunächst in daumengroße Spritzgusscontainer gefüllt, die Aumat zusammen mit dem Solinger Unternehmen Otto Glänzer entwickelt hat. Die Container, die es in drei Farben gibt, warten vor und nach der Befüllung in einem Speicher auf die „Vermählung“ mit den Zylindern, kehren dann leer wieder in den Speicher zurück. „Die Idee mit dem Speicher für Warenträger hatte unser Kunde in einer Apotheke“, berichtet Stefan Trommlitz. Das Aumat-Team nennt den Mittelteil der Anlage mit seinen 32.000 Plätzen denn auch „Apothekerschrank“ oder „Zigarettenautomat“, den Montageautomaten auch „Standesamt“. An ihm legt ein Mitarbeiter von Hand die Zylinder ein. Hier bekommen sie vor dem automatischen Verschließen auch noch ein Tröpfchen Öl.

„AZB“ ist schon von der Größe her imposant: Die drei Stationen nehmen zusammen einen Raum von 13 mal fünf Metern ein und sind bis zu 3,44 Meter hoch. In der Anlage arbeiten 18 Linear-, 20 Servo- und 20 Drehstrommotoren. Durch 100 transparente Plastikschläuche rutschen die kleinen Stifte in die Container, die später an die Schließzylinder angelegt werden. Alles muss auf den hundertstel Millimeter genau sein, damit sich kein Stift beim Befüllen der Bohrlöcher verkeilt. Das Ganze hat seinen Preis – im Millionenbereich.

Was kommt nach „AZB“? „Die Auftragslage ist erfreulich“, erzählt Geschäftsführer Trommlitz. Die Aufträge reichen momentan für anderthalb Jahre. In zwölf Monaten soll eine Maschine fertig werden, auf der Türbeschläge mit Haupt- und Nebenverriegelung produziert werden. Rund 1700 verschiedene Versionen soll die vier mal sechs Meter große Anlage herstellen. „Jedes einzelne Teil wird individuell geprüft, Drehmomente werden protokolliert“, sagt der Technische Leiter Achim Ihlefeld.