Nachfolge auf Chefsessel : Kommission schlägt neuen Klinikum-Chef vor

Solingen Dr. Martin Eversmeyer, derzeit Sprecher der Geschäftsführung im Klinikum Osnabrück, soll zum 1. August seine Arbeit aufnehmen und im Solinger Krankenhaus die Nachfolge von Matthias Dargel antreten.

Die Suche nach einem neuen Kaufmännischen Geschäftsführer für das Städtische Klinikum scheint beendet. So hat sich eine vom Gesundheitsausschuss, vom Beteiligungsausschuss sowie vom Aufsichtsrat des Klinikums eingesetzte Findungskommission jetzt für Dr. Martin Eversmeyer als Nachfolger des scheidenden Geschäftsführers Matthias Dargel ausgesprochen. Das hat die Stadt am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Demnach soll der 59-jährige Eversmeyer, der zurzeit Sprecher der Geschäftsführung am Klinikum Osnabrück ist, seinen neuen Posten in der Klingenstadt am 1. August antreten. Dabei ist vorgesehen, dass der promovierte Diplom-Kaufmann einen Fünf-Jahres-Vertrag erhält. Die endgültige Entscheidung über die Neubesetzung trifft der Beteiligungsausschuss am 27. Mai, zuvor werden Gesundheitsausschuss und Aufsichtsrat über die Personalie beraten.