45 Eigentumswohnungen sollen in Solingen entstehen : Finanzamt-Investor kündigt Baustart an

Auf dem Luftbild ist gut zu erkennen, dass das ehemalige Finanzamt und das dazu gehörige Grundstück an einer exponierten Stelle und an einem wichtigen Zugang nach Ohligs liegen. Foto: Peter Meuter

Ohligs Nachdem in den vergangenen Monaten die Hoffnung in Ohligs auf einen Baubeginn am alten Finanzamt schon wieder gesunken ist, hat die Peker Holding als Eigentümerin nun versichert, dass in wenigen Wochen die Bagger rollen.