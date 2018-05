Solingen: Film-Casting auf Grossmann-Gelände

Solingen Für Dreharbeiten zur Komödie "Keiner schiebt uns weg" werden über 200 Statisten gesucht.

Wer sein Haar gern länger trägt oder auch in puncto Bart und Koteletten einen 70er Jahre Retro-Stil bevorzugt, ist in den nächsten Tagen auf dem Gelände der inzwischen geschlossenen Stahlgießerei Grossmann besonders gern gesehen.

"Aber auch alle anderen Frisuren werden zum Dreh hin nach Absprache zeitkonform angepasst oder mit Haarteilen ergänzt", heißt es in der Mitteilung der Produktionsfirma filmpool fiction. Diese dreht von Mitte Juni bis Mitte Juli am Walder Schauplatz für den WDR-Spielfilm "Keiner schiebt uns weg". In dessen Mittelpunkt steht - in Anlehnung an eine wahre Begebenheit - eine Frau, die im Gelsenkirchen des Jahres 1979 mit ihren Kolleginnen um Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern kämpft. Die Verfügbarkeit und schnelle Erreichbarkeit des Drehortes vom Standort Köln aus habe den Ausschlag für das Solinger Firmengelände gegeben, heißt es aus der Filmcrew.