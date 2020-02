Feuerwehreinsatz in Solingen

Solingen In der Nacht zu Mittwoch ist in Solingen-Aufderhöhe eine Gartenlaube komplett abgebrannt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Um 23.48 Uhr am Dienstag wurde die Feuerwehr in die Steinendorfer Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte eine Holzhütte in einem angrenzenden Waldgebiet bereits lichterloh. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Zwei Gasflaschen wurden geborgen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.