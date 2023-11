Mehrfamilienhaus in Solingen Verschmorte Sicherung löst Feuerwehr-Einsatz aus

(irz) Die Feuerwehr Solingen musste am Sonntagabend zu einem Mehrfamilienhaus in Mitte ausrücken. Bewohner hatten Rauch im Keller entdeckt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.40 Uhr alarmiert und rückten zur Agnesstraße aus. Das Gebäude musste evakuiert werden. Wie sich laut der Feuerwehr herausstellte, war eine Schraubsicherung in einem Sicherungskasten im Keller verschmort und hatte für den Rauch gesorgt. Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute die Sicherung entfernen. Das Gebäude wurde belüftet und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Niemand wurde verletzt.