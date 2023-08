Einsatz an der Brühler Straße in Solingen Feuerwehr löscht Brand in einem Wohnhaus

Große Aufregung am späten Freitagvormittag in einem Wohnhaus an der Brühler Straße in der Solinger Südstadt: Nachdem gegen 11.45 Uhr aus einer Wohnung in dem Gebäude ein Brand gemeldet worden war, rückte die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften zum Ort des Geschehens aus.