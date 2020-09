Rauchsäule in Solingen : Feuerwehr-Einsatz auf Silag-Gelände

Solingen In einer Halle des ehemaligen Silag-Gebäudes ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule war in Solingen weithin sichtbar.

Um 19.03 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einer massiven Rauchentwicklung an der Wuppertaler Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einer Halle des ehemaligen Silag-Gebäudes brannte. Das Feuer wurde von zwei Seiten unter schwerem Atemschutz bekämpft, es konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Ebenfalls unter schwerem Atemschutz wurde die Einsatzstelle auf Glutnester kontrolliert und Teile des Dachs freigelegt. Mit zwei Drehleitern wurde das Dach des Gebäudes von oben kontrolliert.

Während des Einsatzes war die Wuppertaler Straße bis 20.30 Uhr voll gesperrt.

(red)