Einsatz in Merscheid : Feuerwehr löscht Brand an Dach von Turnhalle

Solingen Das Feuer am Dach einer Turnhalle an der Turnerstraße in Merscheid hat am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Wie die Leitstelle meldete, war der Alarm gegen kurz nach 14 Uhr eingegangen. Augenzeugenberichten zu Folge mussten die Einsatzkräfte, die kurz nach dem ersten Notruf an der Brandstelle eintrafen, zunächst das Dach der vereinseigenen Halle in Besitz des Merscheider TV öffnen, ehe die Löscharbeiten begannen.

Insgesamt 40 Kräfte von der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr kämpften gegen das Feuer an, dass dann allerdings schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.