Feuerwehr-Einsatz in Solingen Rauchentwicklung in Pflegeheim

Solingen · Zahlreiche Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr wurden am Sonntag in die Solinger-Innenstadt gerufen. In einer Pflegeeinrichtung war zu einer Rauchentwicklung aus dem Aufzugschacht gekommen, erklärte Einsatzleiter Ralf Seidel.

11.09.2023, 09:33 Uhr

Im Kellergeschoss der Einrichtung an der Emilienstraße war es zu einer sichtbaren Rauchentwicklung gekommen. Kräfte von der Wachen Innenstadt und Wald sowie Kräfte der Löscheinheit Mangenberg suchten nach der Ursache, konnten diese jedoch nicht final klären. Mit einer Wärmebildkamera wurde auch das Dach über eine Drehleiter kontrolliert. Nachdem das Gebäude belüftet worden war, konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

(irz)