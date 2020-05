Tierrettung in Solingen : Feuerwehr befreit Katze aus Kamin

Solingen Das Tier war vor den Feuerwehrleuten geflüchtet, die die Katze auf dem Dach bergen wollten.

Dieser Ausflug in schwindelerregende Höhen hätte auch richtig schief gehen können – denn zu guter Letzt waren am Dienstagabend insgesamt elf Feuerwehrleute notwendig, um eine Katze auf Abwegen aus dem Kamin eines Hauses an der Gerichtsstraße in Mitte zu befreien.