Autobahn A 3 : Ersthelfer befreien eingeklemmten Lkw-Fahrer

Solingen / Hilden Der Unfall hatte sich auf der A 3 kurz vor dem Kreuz Hilden ereignet. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt werden.

Ein Schwerverletzter und erhebliche Verkehrsbehinderungen – so lautet die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der A 3 in Fahrtrichtung Oberhausen kurz vor dem Autobahnkreuz Hilden ereignet hat.

Wie die Feuerwehr Solingen später mitteilte, war in dem Baustellenbereich der A 3 um kurz nach 7 Uhr ein Lkw auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug mit Stahlträgern aufgefahren. In der Folge wurden noch zwei weitere Lastwagen in den Unfall verwickelt. Wobei der Fahrer des ersten aufgefahrenen Lkw bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Allerdings konnte der schwer verletzte Mann noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Ersthelfern aus seiner misslichen Lage befreit werden.