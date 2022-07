Unterschiedliche Krankenstände bei Stadt, Jobcenter und Feuerwehr : Solinger Feuerwehr bleibt einsatzbereit

Solingen Zurzeit gibt es wieder mehr Fälle von positiven Corona-Tests. Das hat auch Auswirkungen auf die Dienstpläne. Laut Feuerwehr und Polizei ist die Sicherheit aber nicht in Gefahr.

Die Verantwortlichen der Solinger Verkehrsbetriebe sind momentan nicht die einzigen, die mit bangem Blick auf die Dienstpläne der Mitarbeiter schauen. Denn auch in anderen Bereichen kommt es zu Ausfällen. Dabei variieren die Krankenstände aber teilweise erheblich. Während es innerhalb der Stadtverwaltung vergangene Woche keine außergewöhnlich hohe Zahl an Krankmeldungen gab, sah es zum Beispiel im Jobcenter zuletzt anders aus.

So meldete dessen Chef Mike Häusgen zur Wochenmitte 40 Mitarbeiter, die auf der Krankenliste standen. Damit war die Lage bei einer Gesamtzahl von etwas mehr als 200 Kollegen angespannt. In der städtischen Kernverwaltung war hingegen alles normal. So waren am vergangenen Mittwoch 128 Mitarbeiter krankheitsbedingt nicht auf ihrem Posten, was laut des zuständigen Stadtdienstleiters Personal / Organisation, Jochen Welp, einer Quote von knapp 4,6 Prozent entsprach.