Mitarbeiter kommt mit Schrecken davon Baum kracht in Blitzer-Fahrzeug der Stadt Solingen

Besonders viel Glück hatte ein Mitarbeiter der städtischen Verkehrsüberwachung. Der Mann saß am Donnerstagabend an der Burger Landstraße in einem VW Bulli, um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der viel befahrenen Ausfallstraße zwischen der Solinger Innenstadt sowie dem Stadtteil Burg zu kontrollieren – als plötzlich ein Baum in das etwas versteckt am Straßenrand abgestellte Fahrzeug krachte.