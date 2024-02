Ehemaliger „Swingerclub“ in Solingen Neue Feuerwache anstelle der „Beverly“-Ruine ?

Gut neun Jahre sind mittlerweile ins Land gegangen, seitdem ein zum Tatzeitpunkt 42 Jahre alte Mann den damaligen Erotikclub „Beverly“ am nördlichen Ortsausgang des Solinger Stadtteils Unterburg mutwillig in Brand gesetzt hat. Wie durch ein Wunder waren seinerzeit keine Tote zu beklagen gewesen. Doch die Gebäude des so genannten Swingerclubs wurden in jener Brandnacht im November 2014 fast vollständig Beute der Flammen. Wobei sich manche Bewohner von Burg und auch etliche Besucher des Ortes längst eine Art zweites Wunder für das „Beverly“ wünschen – beziehungsweise für die Ruine, die von dem früher weit über die Stadtgrenzen Solingens hinaus bekannten Etablissement übrig geblieben ist.