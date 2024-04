Vier Tote in Wohnhaus Weiterer Haftbefehl nach Solinger Feuer beantragt – wegen Mordes

Nach dem Feuer mit vier Toten und einem Machetenangriff in Solingen hat die Staatsanwaltschaft gegen den bereits in Untersuchungshaft sitzenden Verdächtigen einen weiteren Haftbefehl beantragt. Das geht aus einem Bericht an den Landtag auf Antrag der SPD-Fraktion hervor. Dieser Haftbefehlsantrag lautet auf Mord, versuchten Mord und besonders schwere Brandstiftung mit Todesfolge. Er liege dem Wuppertaler Amtsgericht seit 18. April zur Entscheidung vor. In U-Haft kam der Tatverdächtige mit einem Haftbefehl wegen versuchten Totschlags – wegen des Machetenangriffs.