Meterhohe Flammen Großbrand in Solingen auf Gelände von Entsorgungsbetrieb

Bei einem Großbrand in Solingen haben am Dienstagabend rund 200 Quadratmeter Müll gebrannt. Die Flammen schlugen meterhoch und der beißende Rauch verteilte sich schnell in der Umgebung. Das Feuer an der Martinstraße in Solingen-Merscheid brach laut Augenzeugen gegen 20.25 Uhr aus. Über Warn-Apps wurden Anwohner gebeten, wegen der massiven Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schließen.