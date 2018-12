Festhalle Ohligs : Events bis Sommer gesichert

Außenaufnahme vom Eingangsbereich der Festhalle Ohligs Foto: Martin Kempner

Ohligs 2019 könnte die Halle theoretisch verkauft werden. Ob dies so kommt, ist aber offen. Politik regt Verbesserung in Sachen Verkehr an.

Für Karnevalisten und andere Veranstalter ist es eine gute Nachricht. Die Festhalle Ohligs soll – trotz einer Ende dieses Jahres auslaufenden Zweckbindung und der damit einhergehenden Möglichkeit zum Verkauf des Gebäudes – auch in Zukunft ein Ort der Begegnung im Solinger Westen bleiben. Das ist zumindest das erklärte Ziel der Eigentümerfirma Hitzegrad, die den großen Saal an der Talstraße seit nunmehr sieben Jahren unter ihren Fittichen hat.

„Wir haben bis Mitte 2019 Verträge mit Veranstaltern“, sagte Geschäftsführer André Hitzegrad auf Nachfrage unserer Redaktion. Gleichzeitig dementierte Hitzegrad Gerüchte, er und seine Firma wollten die Festhalle auf jeden Fall abstoßen. Das stehe mitnichten fest, betonte der Geschäftsmann, der mit seinem Bruder René Hitzegrad das gleichnamige Ohligser Tradionsunternehmen leitet.

INFO Historisches Gebäude stammt aus Gründerzeit Geschichte Die Festhalle Ohligs wurde im Jahr 1904 eröffnet. Anfang der 1990er Jahre wurde das Gebäude umgebaut. Verkauf Die Übernahme durch die Hitzegrad GmbH erfolgte im Frühjahr 2011. Der Preis betrug 100.000 Euro. Hitzegrad setzte sich mit seinem Konzept gegen Mitbewerber durch.

„Zunächst einmal läuft alles ganz normal weiter“, versprach André Hitzegrad, der die Festhalle im Jahr 2011 von der Stadt Solingen inklusive der eingangs erwähnten Zweckbindung erworben hatte. Diese besagt, dass die Halle bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 nicht veräußert werden kann. Ferner ist aber auch festgelegt, dass der Bau nach einem späteren Verkauf nicht abgerissen werden darf.

Mit ihrem Einstieg in die Festhalle Ohligs war die Hitzegrad GmbH seinerzeit für die Stadt in die Bresche gesprungen. Diese war damals kaum mehr in der Lage gewesen, das Gebäude zu unterhalten. Aus diesem Grund hatte sich die Firma in dem Übernahmevertrag verpflichtet, den Saal weiterhin als Begegnungsstätte für die Ohligser Bürger offen zu halten.

Einige Jahre danach waren zwar zwischenzeitlich Mutmaßungen angestellt worden, Hitzegrad plane, die Festhalle zu verkaufen. Indes war dies von André Hitzgrad umgehend dementiert worden. Und eine zuvor im Internet erschienene Verkaufsanzeige für die Festhalle verschwand ebenfalls wieder schnell aus dem Netz.

Parallel blieben aber auch Probleme, was die Verkehrssituation rund um den Saal anging, nicht verborgen. So gab es regelmäßig Schwierigkeiten, wenn Anlieferungen anstanden oder Busse mit vielen Gästen eintrafen – weswegen der Bezirksbürgermeister von Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid, Marc Westkämper (CDU), nun einmal mehr pragmatische Lösungen anmahnte.

„Man sollte überlegen, ob etwa die Talstraße bei bestimmten Veranstaltungen nur einspurig befahrbar ist, um so Haltemöglichkeiten zu schaffen“, schlug der Christdemokrat vor. Gleichzeitig verwies Westkämper auf die Bedeutung des Gebäudes für seinen Stadtbezirk. Die Festhalle sei „kultureller Mittelpunkt in Ohligs und immens wichtig“, sagte Westkämper, der darüber hinaus die 2011 gefundene Lösung lobte.

Mit der Firma Hitzegrad habe die Stadt Solingen seinerzeit ein Ohligser Traditionsunternehmen als Partner gewonnen, das den Fortbestand der Festhalle garantiert habe, so Westkämper. Jetzt komme es darauf an, gemeinsam zu überlegen, wie Hitzegrad geholfen werden könne, auch zukünftig die Festhalle zu betreiben.

Dass die Stadt die Festhalle zurückkaufe, schloss der Bezirksbürgermeister hingegen aus. Das sei eingedenk der nach wie vor schwierigen Finanzlage kaum zu stemmen, mutmaßte Westkämper. Zuvor hatte bereits ein Rathaus-Sprecher eine solche Option verworfen. „Diese Frage stellt sich für die Stadt nicht“, sagte der Sprecher.