Starkregen und Orkan in Solingen für Freitagnachmittag angesagt : Feste beginnen wegen Unwetter-Warnung später

Die Fahrgeschäfte auf dem Dürpelfest werden sich heute frühestens ab 18 Uhr drehen. Foto: Stephan Köhlen

Solingen Das Dürpelfest in Ohligs und die Sommerweihnacht in Oberburg starten wegen des für Freitag auch in Solingen angesagten Wetters mit Verzögerung.

Wegen des angekündigten Unwetters am heutigen Freitag startet das Dürpelfest später als zunächst geplant. Und auch die Besucher der Sommerweihnacht auf dem Sportplatz in Unterburg müssen sich aufgrund des erwarteten Starkregens mit Sturm noch ein wenig in Geduld üben. Das hat die Stadt Solingen am Morgen mitgeteilt.

Wenn es die Situation erlaube, werde das Dürpelfest frühestens am Freitagabend um 18 Uhr eröffnet, heißt es aus dem Rathaus. Aber auch das sei aktuell noch nicht sicher und werde kurzfristig entschieden. Darauf hätten sich Veranstalter und Stadt verständigt.

„Aufgrund der Unwetterwarnung haben wir und das Ordnungsamt in einer morgendlichen Zoom-Sitzung beschlossen, dass das Dürpelfest frühestens um 18 Uhr starten kann“, gab überdies die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) bekannt. Man erwarte Starkwind bis Orkanstärke, Regen sowie Gewitter, so die OWG am Freitagvormittag.

Änderungen ergeben sich zudem für die Sommerweihnacht auf dem Sportplatz Oberburg. Die Veranstalter haben die Veranstaltung für heute abgesagt. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai, soll er wie geplant stattfinden.