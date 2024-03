Energieversorger-Ranking Fernwärme im Vergleich – Solingen am günstigsten

Laut VEA-Hauptgeschäftsführer Dr. Volker Stuke spielen zwei Punkte bei der Preisbildung für Fernwärme eine wesentliche Rolle: Zum einen ist es die Brennstoffwahl zur Fernwärmeerzeugung. Denn der jeweilige Fernwärmepreis ist in der Regel an den für die Wärmeerzeugung verwendeten Brennstoff Gas, Heizöl oder Kohle gekoppelt. In Solingen wird die Fernwärme durch das Müllheizkraftwerk erzeugt. Daher ergibt sich keine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen Ein zweiter Punkt sind die Fixkosten für die Erzeugung sowie die Infrastruktur.