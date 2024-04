Ferien(s)pass für die Sommer- und Herbstferien Jugendliche reisen von Solingen zum Mond

Das hat praktische und konzeptionelle Gründe: „Hier sind wir barrierefreier“, betont KJA-Geschäftsführerin Felizitas Marx. Zugleich verfestige man die Kooperation mit der Pfarrgemeinde St. Clemens, für die das Gelände von St. Engelbert seit langem so etwas wie der Jugendstandort ist – mit Angeboten wie Bogenschießen oder Klettern. „Schon in den letzten Jahren sind wir teilweise drei oder viermal am Tag zur Vorbereitung einzelner Aktionen hergefahren“, erzählt Ferien(s)pass-Leiter Daniel Hermanns. Das Auftaktfest, an dem wie immer auch die Buchung einzelner Aktionen beginnt, steigt ohnehin seit Jahren an diesem Standort – so auch diesmal: Am Sonntag, 5. Mai, von 13 bis 18 Uhr ist es soweit.