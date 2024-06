Wechsel von Tagesmutter zur Kita Fast sechs Wochen lang keine Betreuung – wie sollen wir das nur schaffen?

Während mein Mann im Juli nach unserem Bauernhof-Urlaub wieder arbeitet, fahre ich mit unserer Tochter, der Oma und Uroma noch ein paar Tage nach Hamburg. Im August arbeite ich dann wieder und er wird mit ihr Ausflüge machen. Doch auch das reicht noch nicht. Ich werde häufig am Wochenende arbeiten – so ziemlich jedes im August. So bleiben mir in der Woche wenigstens ein paar Ausgleichstage an denen ich „frei“ habe. Mein Mann arbeitet dafür dann in der Woche. Nur so können wir diesen Engpass überbrücken. Zum Glück ist bei uns Home Office möglich.