Anstoss von der FDP Solingen Debatte um private Investoren an Schulen

Wenn die Mitglieder des Solinger Schulausschusses am Montag zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen, werden die Politiker an ihren Plätzen eine Tischvorlage der Freien Demokraten vorfinden. Denn nachdem die FDP in der vergangenen Woche bei ihrem Kreisparteitag – wie berichtet – beschlossen hat, das Thema Schulbau in den Fokus zu nehmen, wollen die Liberalen nun keine Zeit verlieren und eine Debatte darüber in Gang setzen, inwieweit in Zukunft private Investoren neue Schulen errichten können.