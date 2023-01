Solinger Liberale gegen Wegfall von Parkplätzen FDP übt Kritik an Verkehrspolitik

Die Solinger Liberalen erhoffen sich von der Teilnahme Solingens an einer bundesweiten Untersuchung zum Thema Mobilität mehr Klarheit darüber, wie sich die Mehrheit der Bürger die Zukunft des Verkehrs in der Klingenstadt wünscht. Wobei die Freien Demokraten im Stadtrat davon ausgehen, dass die Vorstellungen der normalen Verkehrsteilnehmer sowie der politisch Verantwortlichen gerade in Sachen motorisierter Individualverkehr bisweilen weit auseinandergehen.