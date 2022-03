Fauna-Geschäftsführerin Vera Schramm im Gespräch : „Das Ehrenamt wird mit uns aufhören“

Geschäftsführerin Vera Schramm füttert die Ziegen im Tierpark Fauna. Foto: Peter Meuter

Interview Solingen Der Tierpark Fauna hofft nach zwei Corona-Jahren auf steigende Besucherzahlen. Die Geschäftsführerin erzählt, warum Zäune und das Ehrenamt dem gemeinnützigen Verein derzeit Sorgen bereiten.

Die Fauna hatte zuletzt immer wieder Probleme mit beschädigten Zäunen. Was steckt dahinter?

Schramm Es kommt immer wieder vor, dass Zäune beschädigt oder eingedrückt werden. Wir flicken am laufenden Band. Voriges Jahr ist jemand über den Zaun gestiegen. Da wurde ein Meerschweinchen geklaut, die anderen wurden in klirrender Kälte freigelassen. Und vor 14 Tagen gab es diesen Diebstahl aus dem Auto einer Sicherheitsfirma am Stockkamp. Die Täter sind anschließend auf ihrer Flucht einmal quer durch den ganzen Tierpark gerannt. Und das am helllichten Tag. Unsere Tierpfleger haben sie gesehen, aber die konnten gar nicht so schnell reagieren. Die Polizei hat die Täter später wohl gefasst.

Info Für Besucher der Fauna gilt derzeit 3G-Regel Corona-Regeln Wer den Tierpark Fauna besuchen will, muss derzeit einen 3G-Nachweis vorzeigen. Vera Schramm hofft, dass die Regeln für Zoos und Tierparks mit der neuen Coronaschutzverordnung gelockert werden. Öffnungszeiten Die Fauna ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahre 2,50 Euro.

Dabei wurden ebenfalls Zäune beschädigt?

Schramm Genau, unter anderem am Schweine- und Damwildgehege. Es sind auch schon Sachen über den Zaun geworfen worden. Anfang 2021 hatten wir giftige Eibe im Damwildgehege. Zwei Tiere sind daran gestorben. Vielleicht war es in guter Absicht, um die Tiere zu füttern. Aber natürlich werden unsere Tiere auch in Corona-Zeiten gut versorgt. An Futter fehlt es garantiert nicht.

Apropos Damwild – da hat es ja zuletzt einen weiteren traurigen Zwischenfall gegeben.

Schramm Das war ein ganz komischer Vorfall. Wir sind der Meinung, dass ein Hundehalter wahrscheinlich den Zaun aufgeschnitten und seinen Hund ins Gehege gelassen hat. Wir können es allerdings nur vermuten. Ein Nachbar vom Abteiweg hat in der Nacht lautes Bellen gehört und Schreie, wahrscheinlich von unseren Tieren. Und dann haben wir ein totes Kalb im Bachlauf gefunden, das wies eindeutig Bisswunden auf. Vielleicht ist da jemand, der seinem Hund das Jagen beibringen möchte. Oder er ist einfach nur krank im Kopf. Anders kann man das wirklich nicht ausdrücken. So einen Zaun aufzubrechen ist mehr als verwerflich.

Was planen Sie denn, in Bezug auf die Zäune zu unternehmen?

Schramm Wir haben da teilweise Hilfe bekommen. Eine Firma aus Remscheid ist über Facebook auf den Vorfall mit dem Hund aufmerksam geworden. Die haben zum Selbstkostenpreis einen neuen Stabgitterzaun aufgestellt. Was natürlich erst mal nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Das Gelände ist ziemlich groß. Wenn wir das alles neu einzäunen müssten, könnten wir das gar nicht bezahlen. Die Firma hatte die Arbeitskraft gespendet, wir haben nur das Material gezahlt. Das waren trotzdem rund 3000 Euro für 85 Meter Zaun. Wenn wir alles neu machen würden, würde das sicher das Zehnfache kosten. Das können wir uns nicht leisten. Wir sind immerhin ein gemeinnütziger Verein, der von Eintritten und Spenden lebt.

Gibt es denn eine alternative Möglichkeit, das Problem mit den beschädigten Zäunen in den Griff zu bekommen?

Schramm Wir haben über Überwachungskameras oder Bewegungsmelder nachgedacht. Aber das wäre sicher genauso teuer wie neue Zäune. Und man müsste überlegen, wo man die Kameras aufstellt. Wahrscheinlich bräuchte man im ganzen Park welche. Außerdem müssten die Kameras regelmäßig gewartet werden.

Zu dem Problem mit den Zäunen kommt noch Corona zu tun. Und im Oktober ist die Känguru-Dame Schneewittchen gestorben. Sind es gerade schwere Zeiten für die Fauna?

Schramm Nein, es ist händelbar. Es passiert immer was. Aber im Prinzip kriegen wir es gut hin. Schwierig ist eher, alles vom Ehrenamt aus zu koordinieren. Ich mache das seit 20 Jahren. Wir sind als kleiner Heimat-Tierpark gestartet, inzwischen sind wir ein Betrieb mit 20 Mitarbeitenden. Unser Vorstand arbeitet komplett ehrenamtlich. Und ich denke, das Ehrenamt wird mit unserer Arbeit aufhören, zumindest als gemeinnütziger Verein. Man findet niemanden mehr, der das macht und auch bereit ist, die ganze Verantwortung zu tragen.

Wie konkret denken Sie denn ans Aufhören?

Schramm Mein Mann – der erste Vorsitzende des Vereins – und ich wollten uns prinzipiell schon dieses Jahr nicht wieder wählen lassen. Aber es findet sich niemand, der das Amt übernehmen will. Wir sind jetzt noch für drei Jahre gewählt, aber wir haben fest vor, dann zu sagen: Jetzt ist Feierabend. Mein Mann ist über 70, ich bin 66 Jahre alt.

Inzwischen wird es ja langsam wärmer und die Leute zieht es nach draußen. Merken Sie das bereits an den Besucherzahlen?

Schramm Ja, im Moment sind die Leute hungrig, nach draußen zu kommen und mit den Kindern was zu machen. Wir hatten das letzte Wochenende einen Bomben-Andrang mit fast 3000 Besuchern. Wenn ich mir die letzten Wochenenden angucke, wird dieses Jahr wahrscheinlich besser als das Jahr vor Corona. Aber das ist natürlich immer wetterabhängig.

Wie viele Besucher kamen vor Corona?

Schramm Wir haben seit fünf Jahren konstant etwas über 100.000 Besucher pro Jahr gehabt. In Corona ist es etwas eingebrochen, da waren wir nur noch bei 80.000 Besuchern. Weil wir ja eine Zeit lang schließen mussten. Aber die Leute haben es ausgeglichen, als wir wieder öffnen durften. Sie sind da teilweise sogar extra mehrmals gekommen.

Was plant die Fauna für dieses Jahr?