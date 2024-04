Sanierungsarbeiten Fast zwei Monate Sperrungen an Solinger A 3-Anschluss

Dabei steht in den nächsten Monaten speziell all jenen Autofahrern eine Geduldsprobe bevor, die regelmäßig die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Süden, also nach Köln beziehungsweise in Richtung Frankfurt nutzen. Denn schon in knapp zwei Wochen, ab Montag, 22. April, wird es nicht mehr möglich sein, die Auffahrt zu befahren. So gab die Autobahn GmbH des Bundes, Zweigstelle Köln, am Montag bekannt, dass die Auffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt bis einschließlich Freitag, 14. Mai, also für fast zwei Monate, vollständig für den Verkehr geschlossen werden muss.