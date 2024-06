Polizeieinsatz in Solingen Familienstreit endet mit einer Festnahme

Ein Familienstreit hat am Dienstagvormittag im Solinger Stadtteil Wald einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst – und dazu geführt, dass einer der Streithähne von der den hinzugezogenen Polizeibeamten zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen worden ist. Wie einer Sprecher der Polizei später berichtete, waren die Beamten gegen kurz vor 10 Uhr morgens in ein Wohnhaus an der Wittkuller Straße gerufen worden. Offenbar waren zuvor ein Vater und sein Sohn derart heftig in Streit geraten, sodass sich andere Familienmitglieder zuletzt keinen anderen Rat mehr wussten, als die Polizei zur Hilfe zu rufen.