Sport und Freizeit in Solingen : Ohligser Heide wird zum Erlebnisparcours

Sophie und Phil lösen mit ihrer Mutter Vanessa Kraut eine Aufgabe an der Info-Tafel zum Heideweiher. Foto: Alexander Riedel

Solingen Bei einer Familien-Foto-Sport-Rallye können Jung und Alt an zahlreichen Stationen zwischen Engelsberger Hof und Kovelenberg ihr Wissen und ihre Fitness beweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Ans Verschnaufen denken Sophie (7) und ihr Bruder Phil (5) auch auf dem Weg zwischen den einzelnen Sport-Stationen nicht: Voller Tatendrang flitzen die beiden am sonnigen Samstagvormittag über die Waldwege der Ohligser Heide. „Wir lassen uns überraschen, was auf uns zukommt“, verrät Sophie zwischendurch.

Ihre nächste Aufgabe bei der Familien-Rallye des Ohligser TV führt sie vor die Tore des verwaisten Heidebades. Dort legen die Geschwister erst einmal einen 50-Meter Sprint hin – und balancieren anschließend über einen im Gras liegenden Baumstamm. Dann ist erst einmal ein bisschen Denksport angesagt: Gemeinsam mit Mutter Vanesssa Kraut treten die Kinder an die hölzerne Info-Tafel am gegenüberliegenden Heideweiher heran. Dabei gilt es zwei Fragen zu beantworten: welche Molche an diesem Ort am häufigsten zu beobachten sind – und welche farblichen Merkmale die männlichen Vertreter der gesuchten Amphibien aufweisen.

Info Nächste Aktion im Lochbachtal geplant Informationen über den Plan der zwei bis dreistündigen Familien-Foto-Sport-Rallye gibt es im Internet unter www.otv88.de. Eine weitere Aktion des Vereins für Kinder und ihre Eltern soll im Verlauf des Frühjahrs der „Goldrausch im Lochbachtal“ werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Mit ihrer neu gestarteten Foto-Sport-Rallye durch das Naturschutzgebiet bringt der Ohligser Turnverein jung und alt nicht nur in Bewegung – sondern vermittelt zugleich Kenntnisse über die Besonderheiten der Umgebung. „Es war uns wichtig, etwas für die Kinder zu machen – gerade jetzt, wo so vieles nicht stattfinden kann“, sagt Günter Schlemper vom Vorstand der Abteilung Freizeit- und Gesundheitssport. Und was hätte da näher gelegen, als den Parcours in die grüne Lunge des Heimat-Stadtteils zu legen ?

Die Gestaltung der Rallye übernahm Andreas Jobski, vielen nur bekannt als „Clown Ferdi“: Gemeinsam mit Hund Bugsy durchstreifte der Kursleiter im Kindererlebnissport die Heide und dachte sich die Aufgaben an den einzelnen Stationen aus. Die liegen auf dem idyllischen Weg zwischen Wanderparkplatz Engelsberger Hof und Kovelenberg. Was es dort so alles zu tun gibt, erfahren die Wettstreiter mit Hilfe ihres Smartphones über einen QR-Code der App „Actionbound“. „Man kann sich die Übersicht natürlich auch von unserer Homepage herunterladen und zum Mitnehmen ausdrucken“, sagt Jobski.

Um sicherzugehen, dass die Rallye auch wirklich funktioniert, ließ er vier Testfamilien die 20 Stationen abklappern. „Ihnen hat es großen Spaß gemacht“, erzählt er. Die Teilnehmer bekommen schließlich auch eine Menge zu tun: Sie können die steile Rodelbahn in Nähe der St. Lukas Klinik hinauf rennen, einen kleinen Bach zehnmal überspringen, im Häuschen am Drei-Insel-Teich 20 Hampelmänner absolvieren, sich an einer beliebigen Sitzbank mit Liegestützen stählen – und bei der „Standwaage“ von einem Begleiter fotografieren lassen. Schließlich wird es schöngeistig: Einen kleinen lyrischen Vierzeiler sollen die Teilnehmer an Clown Ferdi schicken.

Der Lohn winkt in Station 20, die anders als die längerfristig eingerichteten übrigen Haltepunkte nur bis zum 30. Juni gültig ist: Nach telefonischer Absprache können die fleißigen Rallye-Teilnehmer „Clown Ferdi“ vor seinem Zuhause einen Besuch abstatten – und sich einen modellierten Luftballon und eine süße Überraschung abholen.