Restaurants in Solingen Familien-Pizzeria will weiter wachsen

Solingen · Restaurant an der Gaststraße, Lieferservice an der Wupperstraße: Seit dem Weggang vom Neumarkt ist Janis Lambropoulos mit seinem Traditionsbetrieb „Pizza Pazza“ an zwei Standorten zuhause – und es sollen noch mehr dazukommen.

30.07.2024 , 06:30 Uhr

Ein eingespieltes Familienteam: Jannis Lambropoulos mit Tochter Anastasia. Auch die jüngere Tochter Apollonia ist bereits in den Betrieb involviert. Foto: Peter Meuter

Von Alexander Riedel