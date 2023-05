30. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen Familie Genç wünscht sich Haus des Gedenkens

Den Höhepunkt der Gedenkfeier bildete jedoch die Ansprache von Özlem Genç, die ganz am Ende der Veranstaltung im Namen der Familie das Wort an die Anwesenden richtete. Dabei erinnerte die Enkelin der in vergangenen Herbst verstorbenen Mevlüde Genç noch einmal an den Schmerz der Familie, das diese durch den Brandanschlag vom 29. Mai 1993 erlitten hatte. Und sie sprach den Wunsch aus, dass an dem Ort des Verbrechens ein Haus des Gedenkens entstehen soll.