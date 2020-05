Technische Betriebe Solingen : Falschparker behindern Müllabfuhr

Solingen Enge Straßen und viele parkende Autos – städtische Müllfahrzeuge kommen an manchen Stellen kaum durch. Eine Aktion unter dem Motto „Gemeinsam mit der Müllabfuhr – wir parken um“ soll etwas an der Situation ändern.

Solingens Müllmänner sind genervt. So kommt es immer wieder vor, dass parkende Autos den Weg zu den Abfallbehältern versperren. Mit der Folge, dass der Müll des Öfteren stehen bleiben muss und die betroffenen Hausbesitzer und Anwohner für Nachleerungen zusätzlich in die Tasche greifen müssen.

Ein Zustand, dem die Verantwortlichen bei den Technischen Betrieben Solingen (TBS) jetzt den Kampf ansagen. So wird am Montag kommender Woche, 18. Mai, unter dem Motto „Gemeinsam mit der Müllabfuhr – wir parken um“ eine neue Aktion ins Leben gerufen, die es zum Ziel hat, mehr Platz für die TBS-Fahrzeuge zu schaffen. Beispielsweise sollen von den Mitarbeitern überall dort, wo es für Müllwerker und Müllautos eng wird, Handzettel mit Informationen zum Thema verteilt werden.

„Mehraufwand durch Umwege, zusätzliche Fahrkosten und Personaleinsatz fließt nicht zuletzt in die Abfallgebühren ein“, hieß es am Freitag vonseiten der TBS, die zuletzt eine deutliche Zunahme des Problems registrieren mussten. Grund dafür ist nach Ansicht der TBS-Verantwortlichen die aktuelle Corona-Krise. So blieben momentan viele Menschen zu Hause, arbeiteten im Homeoffice oder betreuten ihre Kinder. Das jedoch führe dazu, dass es nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern durch parkende Fahrzeuge auch am Straßenrand eng werde.