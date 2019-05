Solinger beim Bundesfinale in Berlin : Fals-Handballer umjubelt empfangen

Solingen Großer Erfolg für die Handball-Mannschaften der Friedrich-Albert-Lange-Schule: Beim Bundesfinale in Berlin wurden die Jungs Deutsche Vizemeister und die Mädchen belegten den vierten Platz. Die ganze Schule empfing die Teams.

Mit so einem großen Bahnhof hatten die beiden Nachwuchs-Mannschaften und ihre Betreuer der NRW-Sportschule wohl nicht gerechnet. Als sie vom Bundesfinale zurückkamen, wurden sie schon von allen Schülern und Lehrern erwartet. Der Schulchor Voices stimmt „Perfect“ und „We are the Champions“ an, ein großes Banner wurde ausgerollt, es gab eine Urkunde und Medaille - eine große Party für alle Beteiligten wird bereits geplant.