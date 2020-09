Fahrradstraße verbindet Solingen und Hilden : Hier haben die Radfahrer Vorfahrt

Info

Zeitraum Bis 27. September dauert in Solingen das „Stadtradeln“. Mitmachen können alle, die in der Klingenstadt wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen – jeweils in Teams. Anmeldungen sind im Aktionszeitraum per App oder Internet immer noch möglich. Aufgrund technischer Probleme war der Service zuletzt nicht aufrufbar. Die zurückgelegten Kilometer können jederzeit nachgetragen werden.

www.stadtradeln.de

Velo-Route Eine öffentliche Befahrung der geplanten Velo-Route startet am Samstag, 11. September, um 11 Uhr am Eisenbahnwaggon an der Korkenziehertrasse (Schelerstraße).